Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı: 4 yaralı

Tuzla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki minibüse çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla Mevkii Edirne istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Nadir Şengül yönetimindeki 41 AJG 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 34 FOT 54 plakalı Iveco marka minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 AJG 185 plakalı otomobil içerisinde bulunan dört kişi otomobil içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası kazaya karışan iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

41 AJG 185 plakalı otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda ambulansa bindirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası aynı otomobilde bulunan iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.