İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da bir fabrikada elektrik panosu ve makinelerden yangın çıktı.

Tuzla'da bir fabrikada elektrik panosu ve makinelerden yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Tuzla Tepeören Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının elektrik panosu ve iş makinelerinden çıktığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.