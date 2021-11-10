Tuzla'da korkutan fabrika yangını

Tuzla'da geri dönüşüm makinesi imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada maddi hasar oluştu. İtfaiyenin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 09.30 sıralarında Tuzla Aydınlı'da geri dönüşüm makinesi imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının çıktığı esnada fabrikanın kapalı ve içinde kimsenin olmaması yaralanma ve can kaybının önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Fabrika içindeki makineler ve malzemelerde maddi hasar oluştu.

Yangın gören Veysel Caner, “Sabah iş yerimizi açmak için geldik, ortağım içeriden dumanlar çıktığını söyledi. Biz de hemen çıktık. Deri sanayi bölgesinin yönetimini aradık. Şu anda burada yazıcıların, mürekkebinin geri dönüşümünü yapan bir firma. İçeriden dumanlar çıkıyor. Duman her tarafı sardıktan sonra itfaiye geldi. Şu anda müdahale ediyorlar. İçeride şu anda alevler var. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışıyor” dedi.