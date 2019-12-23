İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da korkutan gemi yangını

Tuzla tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Tuzla tersanesinde saat 14.30 sıralarında bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle tersane çalışanları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.