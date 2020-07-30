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Tuzla'da Kurban Bayramı arefesinde trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı arefesinde memleketlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular, Tuzla’da trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı arefesinde memleketlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular, Tuzla'da trafik yoğunluğu oluşturdu. Uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi.


Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayram arefesinde yollara düştü. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul'un çıkış noktalarından biri olan Tuzla Piyade Okulu mevkiinde de yoğun trafik oluştu. Yoğunluktan dolayı araçların çok yavaş ilerlediği ve trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

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