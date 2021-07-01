Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı

Tuzla’da aracının lastiği patlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Tuzla'da aracının lastiği patlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EAS 433 plakalı araç sürücüsü yolda seyir halinde olduğu esnada araç lastiğinin patlaması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.