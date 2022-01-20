Tuzla'da mobilya fabrikası alev alev yandı

Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 2 bin 500 metrekare alana kurulu mobilya fabrikasında saat 20.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mobilya fabrikasının cila bölümünde çıkan yangın sonrası fabrika alev alev yandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri fabrika içerisinde bulunan alandaki alevlere güçlükle müdahale etti. Çevre ilçelerden de destek amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.