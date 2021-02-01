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Tuzla'da online satranç turnuvasına yoğun ilgi

Türkiye Satranç Federasyonu ve Tuzla Belediyesi iş birliği ile korona virüs döneminin en büyük katılımlı satranç turnuvası Tuzla’da düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Tuzla Belediyesi iş birliği ile korona virüs döneminin en büyük katılımlı satranç turnuvası Tuzla'da düzenlendi. 81 ilden bin 569 yarışmacının katıldığı yarışma online olarak gerçekleştirildi. Satrancın hem spor hem de zeka oyunu olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ?Çok önemsediğim satranç, stratejisi, hamlesi, planlaması, projelendirmesi ve çocuklara kattığı düşünme kabiliyetini çok önemsiyorum.” dedi.


Türkiye Satranç Federasyonu ve Tuzla Belediyesi iş birliği korona virüs döneminin en büyük katılımcılı satranç turnuvası gerçekleştirildi. Yarışmaya 81 ilden bin 569 kişi katıldı. Her yıl Şelale Eğitim Parkı'nda yüz yüze gerçekleştirilen satranç turnuvası, bu sene Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Turnuvada birinciye akıllı telefon, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edildi. Yapılan turnuva ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca evlerinde kalan vatandaşların düşünme, çözüm üretme ve strateji geliştirme konusunda yeteneklerini artırmaları amaçlandı.



“İnşallah seneye yüz yüze gerçekleştiririz”


Satrancın hem spor hem de zeka oyunu olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,?bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvamız geniş bir katılımla tamamlandı. Gönlümüzden geçen inşallah önceki yıllarda olduğu gibi yine gençlerimizle bir araya gelerek bu tür turnuvaları bir şölen havasında gerçekleştirmek. Özellikle benim gerçekten çok önemsediğim satranç, stratejisi, hamlesi, planlaması, projelendirmesi ve çocuklara kattığı düşünme kabiliyetini çok önemsiyorum. Gençlerimize satrancı oynamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka yavrularımızı satranç öğrenmeye ve oynamaya yönlendirmemiz lazım. Ben turnuvaya katılan tüm sporculara, ailelerine ve Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyorum” dedi.

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