Tuzla'da otomobil denize uçmaktan son anda kurtuldu

Tuzla'da otomobili ile sahil yolunda seyir halinde olan bir kadın sürücü henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil deniz kenarına düşerek denize uçmaktan son anda kurtuldu. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü, çevredeki vatandaşlar kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23.30 saatlerinde, Tuzla Postahane Mahalesi, Cafer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 34 TR 2785 plakalı otomobili ile sahil yolunda seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan kumsala düşerek takla attı.

Kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Otomobilin takla atması sonucu, araç içerisinde sıkışan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber olan vatandaşların çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç içerisinde sıkışan vatandaşı kurtarmak için çaba gösteren vatandaşlar, kadın sürücünün otomobilden çıkartılması ve dengesini kaybederek yere düştüğü görülüyor.

Kaza sırasında kafe olduğunu belirten Sultan Öztekin, ”Biz kafede oturuyorduk, otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ama hiçbir yara almadan kurtarıldı. Hemen ambulansa haber verildi, geldi ama hiç yara almadığı için bindirilmedi” dedi

Takla atan otomobil vinç yardımı ile otoparka çekilirken, Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.