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Tuzla'da otomobilin tıra arkadan çarptığı feci kaza kamerada

Tuzla’da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, önündeki bir tıra arkadan hızla çarptı.

Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, önündeki bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanan otomobilin sürücüsü araç içerisinde hayatını kaybetti. Otomobilin tıra arkadan hızla çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.


Kaza, Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda hızla ilerleyen BMW marka otomobil sürücüsü Murat Ataş, önünde seyir halinde olan ve dorsesinde inşaat malzemesi taşıyan Osman Zengin kontrolündeki 42 DRZ 55 plakalı MAN markalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasar alan otomobilde yangın başladı. Alevler kısa sürede tıra da sıçradı. Tır ve otomobil yolda alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobil içerisinde sürücü Ataş'ın cansız bedenine ulaşıldı.



Otomobilin tıra çarptığı kaza kamerada


Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün 4 şeritli yolda en sol şeritten sağ şeride geçtiği ve tıra arkadan çarptığı görülüyor.

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