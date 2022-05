Tuzla'da özel çocukların özel sergisi

Özel çocukların yıl boyunca ürettiği ürünler açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışında konuşan Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Herkesin bir engelli adayı olduğunu düşündüğümüzde herkesin her şeye hazır olması gerekli. Her şey insan için" dedi.

Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen organizasyon ile, özel çocukların yıl boyunca ürettiği el emeği ürünleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde açılan sergide İstanbullular ile buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı'nın ve özel çocukların katılım sağladığı sergi açılışında renkli görüntüler oluştu. Özel çocukların ürettiği el işi ürünlerin sergilendiği alanda birbirinden güzel el işleri sergiye katılanlara sunuldu.

Şarkı söylediler oyun oynadılar

Sergi açılışında oluşturulan konser alanında sahne alan çocuklar burada gönüllerince eğlenerek şarkılar söylediler. Ailelerin ve arkadaşlarının eşlik ettiği konserde çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşarken konserde renkli görüntüler oluştu.

“Herkesin engelli adayı olduğunu düşündüğümüzde her şeye hazır olmak gerekli”

Sergi açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Öncelikle engelliler haftası dolayısıyla tüm engellilerin engelliler haftasını kutluyorum. 365 gün buradaki gönüllü hanımefendiler içerisinde engelliler komisyonu olarak her gün, her hafta onlarla geçirdiğimiz haftalar bizim için güzel haftalardır. Bu engelliler haftası nedeniyle burada çok güzel el işi, el ürünü, el emeği ve göz nuru işler sergiliyorlar. Onlar için çok gurur verici bir şey. Bizim için de çok mutluluk verici bir şey. Buradan bütün engellilerin engelliler haftasını kutluyorum. Herkesin bir engelli adayı olduğunu düşündüğümüzde herkesin her şeye hazır olması gerekli. Her şey insan için” dedi.