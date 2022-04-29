Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı havadan görüntülendi

Tuzla'da, kimyasal madde üretimi yapan ve patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın enkazı havadan görüntülendi.

Tuzla'da Vernikçiler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 3 işçi hayatını kaybederken, 9 işçi ise yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin enkaza dönüşen binada çalışmaları tamamlandı. Enkaza dönüşen bina ise havadan görüntülendi.