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Tuzla'da polyester fabrikasında yangın

Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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