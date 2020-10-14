Tuzla'da sahte alkol operasyonu

Tuzla'da bandrolsüz ve yasa dışı etil alkol satışı yapan tekel bayisine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasa dışı etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde bandrolsüz ve yasa dışı etil alkol satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz gün bahse konu adreste yapılan kontrollerde, farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasa dışı etil alkol ele geçirildi.

İş yeri sahibi Mehmet Ö. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.