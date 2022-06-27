Tuzla'da şefler bayat ekmekleri taze lezzetlere dönüştürmek için yarıştı

Tuzla Belediyesi'nin ekmek israfını önlemek amacıyla hazırladığı, "Ödüllü Bayat Ekmekle Taze Lezzetler" yarışmasında 14 şef, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı bayat ekmekleri kullanarak yemek yapmak için yarıştı. Yemek malzemelerinin arasında bayat ekmeklerin de bulunduğu yarışmada ekmek israfını önlemek için farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Tuzla Belediyesi, ekmek israfını önlemek amacıyla ilçe genelinde "'Ödüllü Bayat Ekmekle Taze Lezzetler" projesini hayata geçirdi. 14 şef, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, malzemeler arasında bayat ekmeğin yer aldığı ana yemek,tatlı, tuzlu ve arasıcak kategorilerinde yemek yaparak yarıştı. Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşen, moderatörlüğünü Fulya Öztürk'ün yaptığı yarışmada hazırlanan lezzetler, Şef Emine Beder, Gastronomi Derneği Başkanı Gülşen Coşan, Şef Şükran Kaymak ve Şef Yıldız Öz Samaha'dan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren ve giremeyen tüm katılımcılara çeşitli hediyelerin verildiği yarışmada, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bayat ekmek kullanarak menemen yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ”Ünlü şeflerimizin yarışmasını izliyoruz. Ben de katılmaya çalıştım ama bizim amacımız bir farkındalık oluşturabilmek. Bizim üçüncüsünü yapmış olduğumuz Ödüllü Bayat Ekmekle Taze Lezzetler yarışmamızın aslında bayat ekmeklerden taze lezzetler düşüncesi tamamen bir tasarruf tedbiridir. Geri dönüşümde ekmeğin kullanılması ekonomik katma değerdir. Bunun yanında üretim zinciri düşündüğümüzde aslında fosil yakıtların daha çok yakılmaması ve dolayısıyla bunu da işin içine kattığımızda dünyadaki karbondioksit emisyonuna varıncaya kadar, tasarruf etmek eşittir bir üretim zincire destek olmak ve eşittir ekolojik dengeye destek olmaktır. Bugün burada biz yılda 90 ton toplamış olduğumuz bayat ekmeklerden nasıl faydalanırız ve 90 ton bayat ekmeği israfa nasıl götürülmemesi gerektiği konusunda şeflerimizin tariflerini bu üçüncüsünü yaptığımız programla birlikte bir kitap haline getireceğiz. Bu kitapcığımızı ise bütün tarifleri halkımızla paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

Yarışmayı izleyen Ayşe Avcı Aydoğan, ”Bayat ekmekten yeni ürünler üretmek çok güzel bir düşünce. Çok heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz acaba kim kazanacak. Bu konuda Şadi Yazıcı'yı da tebrik ediyorum. Özellikle kendisi yarışıyor. İnşallah hak eden kazansın diyorum. Bir Tuzlalı olarak Şadi Yazıcı'nın kazanmasını isterim tabii ki.” dedi.