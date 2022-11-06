Tuzla'da silahlı saldırı sonrası ailelerden barış yemini

Altınova Tersaneler Bölgesi’nde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan işçilerin aileleri ve saldırganların yakınları, Tuzla’da bir araya gelerek barış töreni gerçekleştirdi.
Altınova Tersaneler Bölgesi'nde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan işçilerin aileleri ve saldırganların yakınları, Tuzla'da bir araya gelerek barış töreni gerçekleştirdi. Törende okunan Kur'an-ı Kerim sonrası barış yemini edildi.
Olay, 8 Ekim tarihinde Yalova Tersane'de meydana geldi. İddiaya göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ne otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü.
Aileler arasında barış yemini
Yaşanan olay sonrası Tuzla'da bir araya gelen tarafların yakınları arasında barış töreni gerçekleştirildi. Tarafların barış töreninde Kuran- Kerim okunarak barış yemini edildi.