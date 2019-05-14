Tuzla'da şüphe üzerinde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan akşamı ilçe genelinde yapılan uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile şırıngalar ele geçirdi. Olayla ilgili B.C. (33) ve H.H.Ö. (35) gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.H.Ö.'nün Pendik'teki adresinde 12 Nisan Pazar günü yapılan operasyonda ise 80 gram uyuşturucu, arasında kırmızı reçeteyle satılan ilaçların da olduğu uyuşturucu haplar ve şırıngalar ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheliden B.C. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, H.H.Ö. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.