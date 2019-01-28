Tuzla'da tersanede çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı

Tuzla'da öğlen saatlerinde akaryakıt gemisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmek üzere tersaneden çıkarıldı.

Tuzla tersanesinde bugün öğle saatlerinde Hong Kong bandıralı LR2 Poseidon isimli gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 11 işçi yaralandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralılar ise çevredeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü'nün cesetleri tersanede yapılan incelemelerin ardından ambulans ekipleri tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cenaze yakınlarının ağıtları ise duyanların yüreklerini dağladı. Burada yapılacak incelemeler sonucunda cesetler adli tıp morguna sevk edilecek.