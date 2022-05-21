Tuzla'da tır dijital trafik levhasına çarptı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda kontrolden çıkan tır, dijital trafik levhasının ayağına çarptı. Yerinden sökülen levha yola ve tırın üzerine devrildi. Tırdaki sürücü ile yolcu yaralanırken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kaza alanı dron ile görüntülendi .

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolu Tepeören mevkiinde meydana geldi. Osman H. kontrolündeki demir yüklü, Scania markalı 42 AJE 516 plakalı tır, iddiaya göre seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tırın sürücüsü yol kenarındaki alana düşmemek için direksiyonu kırınca, akıllı trafik bilgilendirme sistemi olarak da bilinen baş üstü dijital trafik levhasının bir ayağına hızla çarptı. Levhanın hem yol kenarındaki hem de refüjdeki ayağı çarpmanın etkisiyle yerinden söküldü. Sökülen levha yola ve tırın dorsesine devrildi. Savrulan tır ise yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Tır sürücüsü Osman H. ile yanında bulunan yolcu Hasan S. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Levhanın yola devrilmesi nedeniyle yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Çalışmaların ardından yolda araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Tırın çarpmasıyla devrilen dijital levha, kaza yapan tır ve kaza alanı havadan görüntülendi.