Tuzla'da toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında Tuzla'daki tüm kamu alanları ve ortak kullanım noktalarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Tuzla Belediyesi ekipleri, taksiler, taksi durakları, minibüsler, otobüsler, minibüs ve otobüs durakları ile Marmaray istasyonları ve alt geçitlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ek olarak vatandaşlara sosyal mesafenin korunması, yolculuk sırasında kesinlikle maske kullanılması ve virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da yine Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştiriyor. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımına destek olmak için maske dağıtımı da yapıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, salgının ülkemizde görüldüğü günden sonra yapılan “evde kal” çağrılarına vatandaşımızın büyük oranda uyduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımız için, ekiplerimiz sürekli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütmekte. Tuzlamız, COVID 19 mücadelesi ve vatandaşların yapılan uyarı çağrılarına riayet ederek, evde kalması, kamu ve ortak kullanım alanlarında maske ve benzeri koruyucu malzeme kullanımı bakımından en başarılı ilçeler arasında gösterilmekte.

Ortak kullanım alanlarının başında gelen toplu taşıma araçları ve taksiler ile durak ve istasyonları ekiplerimiz tarafından aralıksız ve periyodik olarak dezenfekte ediliyor. İlçemizde riskleri en aza indirmek için her tedbiri vaktinde almaya devam ediyoruz.

Mücadelemizi aynı kararlılıkla kesintisiz sürdürürken “ Evde Kal “ çağrımızı da yineliyoruz. Kimse merak etmesin biz her yerdeyiz ve hemşehrilerimiz için çalışıp gereken tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. ” şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan minibüs ve otobüs durakları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ve temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürmeye devam ediyor. Toplu taşıma araçlarına, yapılan dezenfekte çalışmasını gösteren etiketler de asılarak, vatandaşların da çalışmalardan haberdar olması sağlanıyor.

Tuzla Belediyesi tarafından ilçe genelinde toplu taşıma araçları ve durakları dezenfekte edilirken, vatandaşların da yapılan çalışmaları takip edebilmesi için araçlara dezenfekte çalışmasının yapıldığına dair etiketler de asıldı.