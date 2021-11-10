Tuzla'da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Tuzla'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile yolda dönüş alan başka bir otomobil hızla çarpıştı. Otomobillerde bulunan biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Tuzla Tepeören'de Formula 1 yolunda saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hyundai markalı 34 BJC 515 plakalı otomobilin sürücüsü Faruk Türk, ışıklarda dönüş almak için direksiyonunu kırdı. Ali Çığlı yönetimindeki Honda markalı 41 AIF 446 plakalı otomobil, yolun yan tarafına girmekte olan otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü Faruk Türk ve Ali Çığlı ile araçlarda bulunan Talha Türk, Yiğit Reha Akan, Can Akça yaralandı. Otomobillerde de maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Talha Türk'ün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.