Tuzla'da “Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi” açıldı

Sergide konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, “Ulu Camiler, sanat tarihimizin, mimarlık tarihimizin önemli bir değeri. Bu değere ilişkin bizim yayımlamış olduğumuz bir albüm var. Ve bu albümü belediyemizin imkanlarıyla Tuzla halkıyla buluşturduk” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği ile “Tarihten Miras Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi ve Konferansı” açılışı yapıldı. Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selami Gülırmak, Tuzla Müftüsü Ali Erhun ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Sergi açılışı öncesi konferans verildi

Programda konuşmacı olarak bulunan Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara tarihten miras kalan ulu camilerin yapısı ve özellikleri hakkında detaylı bilgileri içeren konferans verdi. Konferansın ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Ardından katılımcılar, fotoğraf sergisini gezdi.

“Ulu camiler, sanat ve mimarlık tarihimizin önemli değeri”

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, “Böylesine güzide bir programda Atatürk Kültür Merkezi olarak Tuzla Belediyesi işbirliğinde bulunmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Ulu Camiler bizim sanat tarihimizin, mimarlık tarihimizin önemli bir değeri. Bu değere ilişkin bizim yayımlamış olduğumuz bir albüm var. Ve bu albümü belediyemizin imkanlarıyla Tuzla halkıyla buluşturmuş olduk. Sahanın uzmanı değerli hocamızın konuşmalarıyla bu konuda Tuzla halkına bilgiler verildi. Onlar sergiyle buluşturuldu. Son derece memnunuz. Bu tip faaliyetlerde yer almak Atatürk Kültür Merkezi için bir onurdur, değerdir. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Özcan ise “Özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nin yapmış olduğu bu çalışma zaten mevcut olan bir çalışmaydı. Belediyemizle ortak bir çalışma çerçevesinde bu eserleri bize getirdiler ve biz Rumeli Kültür Merkezi'mizde halkımızın sergisine sunduk. Ülkemizde bulunan Selçuklular ve daha önceki dönemlerde yapılan Ulu Camilerle ilgili çok güzel bir sergi açılışı oldu. Ayrıca Abdülhamit hocamız da ulu camilerle ilgili bir seminer verdi. Katılım da güzeldi. Tuzla'daki bütün halkımızın davetli olduğu güzel bir sergi” diye konuştu.

Fotoğraf sergisi, 1 Mart 2020 tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.