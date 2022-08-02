Tuzla'da ‘Üniversite Tercih ve Kariyer Buluşması' düzenlendi

Tuzla'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'de başarı olarak tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler, Üniversite Tercih ve Kariyer Buluşması programında bir araya geldi. Programa katılan öğrenciler, rehber öğretmenler ve geçmişte Tuzla'dan üniversiteye yerleşen üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Programa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Herkesin bilgiye ulaştığı dünyada daha ileriye gidebilmek için çap yapmak, yan dal yapmak, yüksek lisans ve doktora yapmamız gerekiyor. Bu ülke için çok kıymetlisiniz” dedi.

Tuzla'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak isteyen öğrenciler için özel bir program düzenlendi. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesi işbirliğinde, Üniversite Tercih ve Kariyer Buluşması programı düzenlendi. Düzenlenen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Tuzla'da bulunan okulların müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program çerçevesinde YKS'de başarı olarak tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler, rehber öğretmenler ve geçmişte Tuzla'dan üniversiteye yerleşen üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Program sonunda Tuzla'da okuyarak YKS'de ilk bin öğrenci arasına giren öğrencilere hediye takdim edildi.

“Bu ülke için çok kıymetlisiniz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şu anda burada tercih yapmak isteyen ve üniversitede okuyan arkadaşlarımız var. Ne olursa olsun, başarı sevdiğiniz bölümü okumaktan geçecektir. Sevmediğiniz bir bölümü okuyarak başarı olmanız mümkün değildir. Başarı, yüzde 5-10 arasına girebilmektir. Yüzde 5-10 arasına girdiğiniz hangi meslek olursa olsun, işsiz kalmazsınız, başarılı olursunuz. Herkesin bilgiye ulaştığı dünyada daha ileriye gidebilmek için çap yapmak, yan dal yapmak, yüksek lisans ve doktora yapmamız gerekiyor. Ben sizden sadece şunu rica ediyorum. Bu ülke için çok kıymetlisiniz. Bu ülkenin ve dünyadaki tüm ülkelerin en büyük kaynağı insan kaynağıdır. Dolayısıyla bu insan kaynağı bizim için, ülke için çok kıymetlidir. Kendini yetiştirmiş insanlarla beraber yöneticilerin, bilim insanlarının, sanatçılarının, sporcularını oturtamamış bir ülkenin gelişmesi mümkün değildir. Dünya yarışında da var olamaz. O yüzden sanatta, sporda, bilimde ve her alan çok kıymetli konulardır. Ülkemiz için çok kıymetlisiniz. Bize yetişmiş insan lazım” dedi.

“Üzerinde yaşadığınız dünyaya değerler katın”

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Hayatınız boyunca iyi insan olun, iyi işler üretin ve değerler üretin. Bu değerleriniz bazen maddi bazen de manevi olur. Yapabildiğiniz kadar içerisinde bulunduğumuz topluma, üzerinde yaşadığınız dünyaya değerler katın” dedi. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Bir öğretmen olarak şunu söylemek istiyorum. Uzun bir maratondan geçtiniz. YKS bitince hiçbir şey bitmez. Her şey yeniden başlar. Çalışmaya devam etmenizi, disiplininizi kaybetmeden güçlü bir şekilde yürümenizi temenni ediyorum” dedi.

Tuzla'dan YKS'ye girerek ilk bin öğrenci arasına giren Arda Sevinç, “Hepimiz için zorlu bir yoldu. Görüyorum ki hepimiz emeğiminiz karşılığını aldık. Bizi bugünlere getiren, çalışma düzeni ve disiplin katan Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi'dir. Eğitimimiz için gecelere kadar kaynak araştıran okul müdürümüze, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. İlk bin öğrenci arasına giren diğer bir öğrenci ise,” Ne mutluyum ki her zaman yapabileceğime inanan, kendime inanmamı sağlayan, bana kendi benliğimi aşmamı sağlayan okul müdürümüze, öğretme aşkıyla zihinlerimizi aydınlatan hocamıza, her zaman bizlere destek çıkarak imkanlar sunan Şadi Yazıcı'ya, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmesi için çalışan Sayın Kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze sahibim” diye konuştu.