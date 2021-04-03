Tuzla'da ünlü radyocular karting ile stres attı

Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından biri olma özelliğini taşıyan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan Karting Pisti önemli bir yarışa daha ev sahipliği yaptı. İstanbul'dan yayın yapan radyocuların kıyasıya mücadele ettiği yarışta dereceye girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi.

Tuzla önemli bir yarışa daha ev sahipliği yaptı. Sağlık çalışanları, Youtuberlar ve şimdi de Türkiye'nin en önemli radyolarında program yapan ünlü radyocular, Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olma özelliğini taşıyan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan Karting Pisti'nde yarıştı. Sıralama turlarının ardından başlayan yarış, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmada ilk üçe girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Yarışmada, Polat Labar, Mehmet Ercan, Adem Metan, Talha Bora Öğe, Doğancan Özadlı, Mehmet Ayan, Umut Öztürk, İsmail Güllü, Rıza Esendemir, Fatih Uslu, Umut Kuzkaya, Kadir Çetin, Hopdedik Ayhan, Cenk Sarıkaya, Serdar Gökalp, Eftalya Nur Öktem, Cem Arslan yer aldı.

“Türkiye'nin en büyük ve en iyi karting pisti”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Şelale Park Türkiye'nin en büyük parkı değil ama 150 bin metrekare ve çok fonksiyonu olan bir park. Bu park aslında bir eko-teknolojik bir park. İçerisinde Bilim Merkezi var, Holografik Hayvanat Bahçesi var, bir tiyatrosu var, sosyal tesisi var, aynı zamanda bay ve bayanlara ait havuzları var. Yine sosyal ve kültürel mekanları var. Şimdi Teknoloji Merkezi olarak KOSGEB ile beraber Türkiye'de ilk kez bir belediye olarak Teknoloji Merkezi kuruyoruz. Karting pistimiz ile beraber eğlence olarak bowling ve buz pateni pisti olan ve vatandaşa direk belediyenin işlettiği bir hizmet verdiğimiz bir park. Aynı zamanda kendi enerjisini karşılayan 4 bin 300 metrekare güneş enerjisi olan, karbondioksit emisyonunu sıfıra indiren bir parktayız. Şimdi burada yarışacağız. Bu da Türkiye'nin en büyük ve en iyi karting pisti. İstanbul'un tek pisti. İnşallah bundan sonra gelenekselleşecek olan Tuzla Karting Yarışları'ndan ikincisini sizlerle birlikte radyocular ile gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bu zor günlerde moral bulduk”

Isınma turlarının çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini ifade eden Eftalya Nur Öktem,” Gerçekten çok eğlenceli ve çok keyifli bir ısınma turu attık. Bu kadar beyefendinin içerisinde tek kadın yarışan benim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Radyolara ve radyoculara önem verdiğinden dolayı. Bizim içinde önemli bir atraksiyon oldu. Bir değişiklik oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Bu zor günlerde moral bulduk” dedi.

Pandemi nedeniyle stres atmaları için güzel bir gün olduğunu belirten Hopdedik Ayhan,” Güzel bir gün. Tuzla Belediyesi böyle güzel bir organizasyon yapmış. Biz radyocular içinde pandemi sürecinde her gün, yayında olduğumuz için stres atmamız gerekiyordu. Çok güzel bir düşünce. Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Değişik meslek gruplarını buraya davet edip, karting pistinde yarıştırması bizim de bu sıkıntılı süreçte stres atmamız için çok güzel oluyor. Düşünenlere teşekkür ediyorum. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere. Bunun yanı sıra ben herkesi buraya bekliyorum. Tabi pandemi kurallarına uymak kaydıyla. Burada güzelce insanlar takımlar kurup yarışabilirler. Çok güzel havadar da bir ortam” dedi.

“Koronavirüs günlerinde maalesef herkes evlere tıkıldı”

Cem Arslan, “Bugün buradayız. Tüm radyocu arkadaşlar bir araya geldik. Biz radyocular da böyle organizasyon olduğunda bir araya gelebiliyoruz. Tuzla Belediyesi'ne ve Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu sektörel bir teşekkür. Vatandaş Cem olarak şöyle bir teşekkürüm var; biliyorsunuz ki dünya olarak sadece ülke olarak değil, görünmez bir düşman ile mücadele ediyoruz. Koronavirüs günlerinde maalesef herkes evlere tıkıldı. Toplu taşımaya binmekten çekiniyor, akrabalar, arkadaşlar bir araya gelmekten çekiniyor. Herkes açık hava aktivitesi istiyor. Biz, Şadi Başkan ve Tuzla Belediyesi sayesinde hem açık havada hem de dostlar bir araya gelme imkânı bulduk” dedi.

“Efsane bir yarış oldu”

Tuzla'da muhteşem bir gün geçirdiklerini ifade eden Efsane Umut Öztürk,” Efsane bir yarış oldu. Meslektaşlarımız ile beraberdik. Biraz hırsımızı biraz enerjimizi hayata karşı bakış açımızı sergiledik. Bu atmosfere hepinizi bekliyoruz. Tuzla hakikaten harika, daha gelmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz” dedi.