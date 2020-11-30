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Tuzla'da vefa hattına gelen talepler, Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor

Tuzla’da Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların alışverişleri Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılıyor.

Tuzla'da Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların alışverişleri Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılıyor.


Tuzla'da yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar, dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını Tuzla Belediyesi Vefa Hattı'na bildiriyor. Vefa Hattı'na bildirilen istekler, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne iletiliyor. Bildirim sonrası karantinada bulunan vatandaşlara telefon yoluyla ulaşan Zabıta Ekipleri, karantinadaki vatandaşların isteklerini öğrendikten sonra Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları doğrultusunda hassasiyetle alışverişlerini yaparak evlerinin kapısına bırakıyor. Özel koruyucu elbiseler giyinerek teslimat işlemi gerçekleştirirken, oluşabilecek bulaş riskinin de önüne geçiliyor. Karantinada bulunan bir vatandaş Vefa Hattı'nı aradıktan sonra ortalama 1 saat içerisinde alışverişi yapılıp kapısına bırakılmış oluyor.


“Genelde market alışverişi isteniyor”


Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Muhammet Kaş, “Hastalarımız Belediyemize ait Beyaz Masa'yı arayıp taleplerini iletiyorlar. Oradan bize talepler geldikçe biz kendilerine telefonla ulaşıyoruz. Taleplerini alıyoruz ve en kısa sürede isteklerini karşılamış oluyoruz. Genelde market alışverişi oluyor, maske oluyor. Nadiren eldiven oluyor. Dezenfektan ve kolonyada arada bir çıkıyor” dedi.


“Uzaktan teslim ediyoruz”


Gerekli önlemleri alarak teslimat yaptıklarını belirten Muhammet Kaş, “Vatandaşlar ile telefonda görüşüyoruz. Gerekli taleplerini aldıktan sonra biz poşetler içerisinde eldivenimizi maskemizi takıyoruz. Eğer ki temas gerektirecek bir durum olursa bizim üniformamız var. Onları giyiyoruz ve kendilerine uzaktan teslim ediyoruz” dedi.


Ayrıca Tuzla Belediyesi evinde karantina altında olan vatandaşların yemek ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

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