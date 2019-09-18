İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da yanan fabrikanın son durumu havadan görüntülendi

Tuzla’da yanan fabrikada çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Tuzla'da yanan fabrikada çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Dumanların yükseldiği fabrikada iç kısımlarda yanmanın devam ettiği görüldü.


Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde saat 11.30 sıralarında çıkan yangının ardından söndürme çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Fabrikanın son durumu İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Fabrikadan duman çıkışının ve iç kısımlarda küçük çaplı yanmanın devam ettiği görüldü. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki önlemlerini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.