İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da yangın çıkan fabrika havadan görüntülendi

Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı.

Tuzla'da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın havadan görüntülendi.


Tuzla'da et üretimi yapılan bir fabrikada saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, fabrikada bulunan amonyak tanklarına sirayet ettiği iddia edildi. Yangın nedeniyle olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi yaklaşık 2 buçuk saattir sürüyor.


Öte yandan yanan iş yeri drone ile havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.