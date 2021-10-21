Tuzla'da yangında mahsur kalanları tır üzerinden kurtarma anları kamerada

Tuzla'da 3 katlı apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın nedeniyle apartmanı dumanlar sardı. Apartman sakinleri, duman dolan merdivenlerden dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Mahalleli, apartmanın önüne çekilen bir tırın üzerine binip evin balkonuna merdiven uzattı. Evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi balkona uzatılan merdiven ile kurtarıldı. Binada mahsur kalanların merdiven ile kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 18.15 sıralarında yaşandı. 3 katlı apartmanın kömürlük kısmında yangın çıktı. Kömürlükten yükselen dumanlar hem çevreye yayıldı hem de binanın içerisine doldu. Apartman sakinlerinden bazıları, apartman merdivenine dolan yoğun dumanı fark ederek kendilerini dışarı atarken, apartmandaki 2'si çocuk 5 kişi de geç fark etmesiyle evinde mahsur kaldı. Durumu itfaiyeye bildiren mahalleli, binada mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların mahsur kaldığı apartman önüne çekilen tırın üzerine tırmanan mahalleli, evin balkonuna merdiven uzattı. Evde mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi merdiven ile kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri şerit çekerek olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangına tanık olan Medine Tektaş, “işten geliyordum, duman çıktığını gördüm. Çok eşya var içeride çok duman çıktı. 5 kişi indirdiler aşağı” dedi.

Yangının çıktığı binadan kendisini dışarı atan Ahmet Demir, “İçerideydim baktım dumanlar çıkıyor. Dumanları görünce dışarı çıktım. Merdivenlerde dumana yakalandım geri de dönemedim. Kapıyı zor buldum. Mahsurda kalanları balkonda aldılar” dedi.

Apartmanda mahsur kalanların balkona uzatılan merdiven ile kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde apartman önüne çekilen tırın üzerine çıkan vatandaşlar evin balkonuna merdiven uzatıyor. Evde mahsur kalanlar merdiven ile aşağı iniyor.