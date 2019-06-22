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Tuzla'da yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarında 47 aranan şahıs yakalandı

Tuzla’da Aydınlı Mahallesinde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında yapılan çok sayıda asayiş uygulaması ve aramasında 47 aranan şahıs yakalanırken, 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Tuzla'da Aydınlı Mahallesinde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında yapılan çok sayıda asayiş uygulaması ve aramasında 47 aranan şahıs yakalanırken, 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.


Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Aydınlı Mahallesinde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında 255 sabit nokta, 91 ev ve 27 işyerinde genel asayiş uygulaması ve araması yapıldı. Yapılan uygulama ve aramlar kapsamında 30 bin 37 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 13 bin 299 araç sorgulandı ve 47 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan uygulama kapsamında 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği de ele geçirildi.

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