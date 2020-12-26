İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Tuzla’da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramalarında 3 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 25 Aralık 2020 tarihinde silah ticareti yaptığı öğrenilen A.S. ve G.G. isimli şahısları takibe aldı. Şüpheli şahıslar Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde durduruldu. Üst araması yapan ekipler, 3 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.