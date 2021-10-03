Tuzla'da Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı

Tuzla Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı. Tuzla Sahil Tören Alanı'nda yağmur altında gerçekleşen konsere katılanlar unutulmaz anlar yaşadı.

Tuzla Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerinin yaz programları muhteşem bir konser ile sona erdi. Türk Pop Müziği'nin önemli sanatçılarından olan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını Tuzla'da sevenleri ile birlikte söyledi. Görevliler, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen konser öncesinde, 18 yaş üstü katılımcıların korona virüs aşılarının tam olmasını, aşısı olmayanların ise son 48 saatte alınmış negatif PCR testlerini kontrol ettiler. Şartları sağlamayan katılımcıların konser alanına girişlerine ise izin verilmedi. Yağmur altında 2 saat süren konserde, müzikseverler Derya Uluğ'un sevilen şarkılarını hep birlikte söyledi. Işık gösterilerinin de yapıldığı konserde keyifli anlar yaşandı.

“Yaz etkinliklerimiz sona erdi”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kültür sanat etkinliklerimizin yaz programlarını Derya Uluğ konseri ile tamamladık. İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bizleri uzun bir süre evlerde tutmuştu. İstedik ki, yaz aylarında yaptığımız etkinlikler ile vatandaşlarımız stres atarak keyifli zaman yaşasınlar. Şimdi yaz etkinliklerimizi tamamladık. Artık önümüzde kış programımız var. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.