Tuzla'da yerli otomobil Togg'a yoğun ilgi

Tuzla Belediyesi, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a kavuştu. Tuzlalı vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediyesi Türkiye'nin yerli ve milli üretimi Togg aracına kavuştu. Dün gece saatlerinde Tuzla'ya gelen Togg, bugün Tuzlalı vatandaşların beğenisine sunuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Aydıntepe Mahallesi'ndeki ve Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ndeki programa Togg aracını kullanarak geldi. Başkan Yazıcı'ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da eşlik etti. Türkiye'nin gurur kaynağı Togg'a Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ndeki programa katılan 600 öğrenci ve o sırada orada bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Öğrenciler ve vatandaşlar aracın şoför koltuğuna oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yazıcı da, öğrencilere eşlik etti. Başkan Yazıcı, 34 TB 0934 plakalı Togg'un bir süre Tuzla Belediye binasının girişinde merak eden vatandaşlara sergileneceğinin müjdesini verdi.