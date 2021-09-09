Tuzla'da yılın ilk 8 ayında yaklaşık 32 bin ton asfalt serimi yapıldı

Tuzla'da vatandaşlardan gelen talepler ve Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde yapılan çalışmalarda yılın ilk 8 ayında yaklaşık 32 bin tonluk asfalt serimi yapıldı.

Tuzla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler de öncelikli tutuluyor. Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile yapılan asfalt çalışmalarında yaklaşık 32 bin tonluk asfalt serimi yapıldı.

“Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çalışmalar hakkında bilgi vererek,” 17 mahallemizde bulunan cadde ve sokaklarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai harcıyorlar. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” dedi.