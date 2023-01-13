Tuzla'daki 3 caddenin nasıl kullanılacağına vatandaşlar karar verecek

Şadi Yazıcı'nın katılımcı yönetişim anlayışı prensibiyle Tuzla'da alınacak kararlara Tuzlalı vatandaşlar da dâhil olabiliyor ve karar alma sürecine katılabiliyor. Bu çerçevede Tuzla'nın Yayla Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Orta Mahallede bulunan Gazi Caddesi ve Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Caddesi'nin kullanım modeline Tuzlalı vatandaşlar karar verecek. Vatandaşlar 22 Ocak Pazar günü ilgili mahallerinin muhtarlıklarına kurulacak sandıklarda oy verebilecekler.

Şadi Yazıcı'nın katılımcı yönetişim anlayışı prensibiyle Tuzla'da alınacak kararlara Tuzlalı vatandaşlar da dâhil olabiliyor ve karar alma sürecine katılabiliyor. Bu çerçevede yapılan Halk Oylamalarına bir yenisi daha ekleniyor. ‘Yönetim Sende' mottosu ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak halk oylamasında Tuzlalı vatandaşlar, Fevzi Çakmak Caddesi, Orta Mahallede bulunan Gazi Caddesi ve Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Caddesi'nin kullanım modeline karar verecekler. İlgili mahallelerin muhtarlıklarında yapılacak oylamalar neticesinde alınacak karar hızlıca uygulamaya konulacak.

Tuzlalı vatandaşların kullanım modelini belirlemek için sandığa gideceği alternatifler ise şu şekilde;

Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Cadddesi

Ali İhsan Paşa Caddesi- Gürsel Sokak istikametine tek yön olsun

Gürsel Sokak - Ali İhsan Paşa Caddesi istikametine tek yön olsun

Gürsel Sokak - Ali İhsan Paşa Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş ve Park Yasağı olsun

Olduğu şekliyle kalsın

Orta Mahallesi Gazi Caddesi

Demokrasi Caddesi - Preveze Caddesi istikametinde tek yön olsun

Preveze Caddesi - Demokrasi Caddesi istikametinde tek yön olsun

Demokrasi Caddesi-Preveze Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş ve Kuzey Cephesinde tek taraflı parklanma olsun

Demokrasi Caddesi-Preveze Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş ve Güney Cephesinde tek taraflı parklanma olsun

Olduğu şekliyle kalsın

Aydıntepe Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi

184 Araç Park Kapasiteli(İki Taraflı Park Cebi), Necmettin Erbakan Caddesi-Yavuz Caddesi istikametinde tek yön olsun, Yavuz Caddesi-Aydınlı Yolu Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş olsun

184 Araç Park Kapasiteli(İki Taraflı Park Cebi), Yavuz Caddesi-Necmettin Erbakan Caddesi istikametinden tek yön olsun, Yavuz Caddesi-Aydınlı Yolu Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş olsun

Necmettin Erbakan Caddesi-Aydınlı Yolu Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş Park Yasağı olsun

-88 Araç Park Kapasiteli (Düzensiz Park Cebi) olduğu şekliyle kalsın?