Tuzla'daki bahar festivaline binlerce İstanbullu akın etti

Tuzla Belediyesi, her yıl ilkbahar ile yaz aylarının müjdecisi olan ‘Bahar Festivali', Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından biri olma özelliği taşıyan, Şelale Eğitim Parkı'nda bu sene de düzenledi. Sıcak havanında etkisiyle binlerce vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşen festivalin yıldızı ise yerli ve milli otomobil Togg oldu. Programa katılan her yaştan insan milli araç Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Tuzla Belediyesi, her yıl düzenlediği, ilkbahar ve yaz aylarının müjdecisi olan ‘Bahar Festivali', Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından biri olma özelliği taşıyan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bu sene de düzenledi. Sıcak havanın etkisi ile binlerce İstanbullunun katıldığı festivalde sahne gösterileri, atölye çalışmaları, eğlenceli oyunlar, maskotlar, şişme oyun grupları ve onlarca farklı etkinlik düzenlendi. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi'nin atölyeleri de festivaldeki yerini aldı. Ayrıca Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nin düzenlediği çarşıda ev tekstil ürünleri, nakış, takı ve aksesuar gibi ürünler de festival çerçevesinde sergilendi. Tuzla Belediyesi'nin envanterine katılan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg da festival çerçevesinde alanda görücüye çıktı. Binlerce İstanbullu, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirerek aracı inceleme fırsatı yakaladılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile festivale katıldı.

“Tuzla'yı daha güzel hale getirmek için tüm imkanları seferber ettik”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı” Bahar Festivali'nde birçok etkinlikte bir arada olduk. Burada Girişimci Kadınlarımız da var. Tuzlamızın bütün imkanları ve imkanları ile sadece kendi imkanları ile yaptığı Şelale Eğitim Parkı bugün muhteşem bir gün yaşıyor. Bahara merhaba dedik. 2 gün önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bizim için çok önemli olan bugünlerde buraya gelen bütün Tuzlalılardan Allah razı olsun. Sizin için çalışıyoruz. Sizin için gayret ediyoruz ve Tuzla'yı daha güzel hale getirmek için elimizden gelen tüm imkân ve imkanları seferber ettik” dedi.

“Ülkemizin geleceği için de hep birlikte çalışıyoruz”

Başkan Yazıcı, “Sadece Tuzla için değil ülkemizin geleceği için de hep birlikte çalışıyoruz. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımız için yarınları en iyi noktaya getirmek için kendi bireysel gelişimlerini, eğitimde aldıkları tüm noktalardaki çalışmalarımızı ve tabi ki Tuzlamızdaki kendi gelenek ve göreneklerimizi birlikte yaşayacağımız bütün ortamları daha güzelleştirmek, bütün imkanlarımızla beraber gelecekteki güzel günleri birlikte görebilmeleri için biz hep birlikte en güzel çalışmaları ortaya koymaya çalışıyoruz. Buradaki girişimci kadınlarımız, AÇEM'lerimiz, Bilgi Evlerimiz, Gençlik Merkezlerimizdeki bütün imkanlarımızdan sonuna kadar faydalanmak en doğal hakkınız. Çünkü sizin için varız ve yarınlar için bu işi hep birlikte organize etmek zorundayız” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde imar, inşa ve ihya edebilmek için hep birlikte çalışıyoruz”

Başkan Yazıcı, “Sevgili anne ve babalar. Çocuklarınız bizler için de çok kıymetlidir. Onların geleceği, onların yaşayacağı gelecekteki Tuzla'yı, gelecekteki Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde imar, inşa ve ihya edebilmek için hep birlikte çalışıyoruz. Ne yaparsak bunu hep birlikte yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile Türkiye'de ne yaparsak yapalım, hizmet etmek, hizmetkar olmak bizim için çok kıymetlidir. Yarınlarımız olan çocuklarımıza yatırım yapmazsak, bizim geleceğimiz olan en kıymetli varlıklarımız çocuklarımız için, yarınlarımızı imar ve inşa etmezsek hiçbir alamı yoktur” dedi.