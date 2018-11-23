Tuzla'daki cinayetin detayları ortaya çıktı

Tuzla'da özel bir hastanenin önünde cinayete kurban giden şahsın yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Zanlının öldürdüğü şahısla alkol aldıktan sonra aralarında kavga çıktığı, şahsın silahına davrandığı ama zanlının önce davranarak ateş ettiği öğrenildi.

Tuzla Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, esnaf Levent Kırcılar (43) öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden olayın hemen ardından Mehmet K.'nin (41) araçtan inerek kayıplara karıştığını belirledi. Yağ tüccarı olduğu belirlenen Mehmet K., adresinin tespit edilmesinin ardından Pendik'te silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

“Erken davrandım silahı ateşledim”

Zanlı Mehmet K. emniyetteki ifadesinde, “Levent'le araçta alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Kavga etmeye başladık. Üzerimdeki silahı almak için hamle yaptı. Ben erken davranarak ateşledim” dedi.

Mehmet K.'nın tehdit, yaralama, hakaret, açıktan hırsızlık, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmekten, Levent Kırcılar'ın ise uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile kasten yaralama, mala zarar verme, kötü muamele, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlalinden kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.