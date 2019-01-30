Tuzla'daki gemi yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Tuzla'da çıkan gemi yangınında hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla'da çıkan gemi yangınında hayatını kaybeden Mehmet Tütüncü için Beyoğlu'nda bulunan Fatih Sultan Konak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Mehmet Tütüncü'nün yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tütüncü'nün cenazesi Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. Tütüncü'nün emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Görevlendirme nedeniyle başka bir tersanede çalıştığı için yangından kurtulduğunu belirten Dursun Cibaoğlu, "Aynı firmada beraber çalışıyorduk. O gün ben yoktum, başka bir tersanede çalışıyordum. Sabah kalkıp işe gidiyorlar, öğlen saatlerinde de olay meydana geliyor. Kimse tam olarak nasıl olduğunu bilmiyor'' dedi.