Tuzla'daki geri dönüşüm çalışmalarına sıfır atık belgesi

Sıfır atık yönetmeliği, sıfır atık hedeflerinin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları özelinde ve mahalli idarelerde, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını, usul ve esaslarının gerçekleştirilmesini ve sıfır atık belgesi alma zorunluluğunu getirdi.

"Sıfır Atık Belgesi", öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor.

Bu doğrultuda, Tuzla Belediyesi ana binası, hizmet binaları ve sosyal tesislerde, Sıfır Atık Yönetmeliği, EK 3-B kapsamındaki süreçleri tamamlayarak başarıyla yürütülen sıfır atık çalışmaları, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak (Sıfır Atık Belgesi ile) belgelendirildi.

Tuzla Belediyesi yürüttüğü proje çalışmaları, saha uygulamaları ve bilgilendirme faaliyetleriyle birlikte Sıfır Atık Sürecini başarıyla yönetti. Atıkların yerinde ayrıştırılmasını, biriktirilmesini ve geri dönüşüme katılmasını amaçlayan Sıfır Atık Yönetimi ile hem doğaya saygı hem de ekonomiye katkı konuları işleniyor.

Tuzla Belediyesi Merkez Binası ve ek hizmet binalarında öncelikle tehlikeli ve tehlikesiz atık sahaları oluşturuldu. Daha sonrasında çalışanlara “Sıfır Atık Yönetmeliği” hakkında bilgi verildi. Ayrıca merkezlere üçlü sıfır atık toplama kutuları yerleştirildi. Üçlü sıfır atık toplama noktalarında biriken atıklar periyodik olarak geri dönüşüm merkezlerine transfer ediliyor. Geri dönüşüm merkezlerinde uygun süreçlerden geçirilen atıklar, işlendikten sonra ham madde olarak yeniden üretim sürecine katılarak doğayı ve kaynakların korunmasını sağlanıyor.

Doğaya Saygı Ekonomiye Katkı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Akıllı Şehirler Yönetimi projesini sadece dijital veya teknoloji tabanlı düşünmemek gerekir. Akıllı Şehirler, şehrin ihtiyaç duyduğu enerjinin doğal kaynaklara zarar vermeden elde edilmesinden, atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüm ile yeniden ekonomiye kazandırıldığı süreçlere kadar uzanan alt başlıkları da içerir. Tuzla Belediyesi olarak yıllardır bir yandan karbon ayak izini düşürecek yatırımlar yaparken, diğer yandan da akıllı şehirlerin teknolojik alt yapısını oluşturmaya çalıştık. Yaşadığımız pandemi süreci global dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığı kadar, çevre, doğa ve doğal kaynakların korunmasının çevre ve insan sağlığına etkisinin de ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Bizlerde çevreci projeler, güneş enerjisinden elektrik elde etmek gibi teknolojik yatırımlar, gençler ile yürütülen temizlik kampanyaları yanı sıra “ Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı” diyerek geri dönüşüm konusunda da öncü çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eğitimin de çok önemli olduğunun altını çizerek hem almış olduğumuz Sıfır Atık Belgesi hem de yeni çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.

Tuzla Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını ambalaj, bitkisel atık yağ, atık pil, ev tekstil ürünleri, inşaat atıkları, elektronik gereçler, ev eşyaları, organik yeşil atıklar, ekmek toplama gibi çok farklı konu başlıklarında sürdürüyor.