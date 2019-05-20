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Tuzla'daki kahvehane saldırısında yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Tuzla’da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan Halil Elmas, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tuzla'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan Halil Elmas, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay, geçtiğimiz cuma akşamı 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Köyiçi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Cihan T., beraberindeki kişiyle kahvehaneye geldi. Burada arasında husumet olduğu Fuat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.T. silahla ateş açmaya başladı. Olayda Fuat K. ile kahvehaneye çay içmeye gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Halil Elmas yaralandı. Elmas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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