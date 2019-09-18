Tuzla'daki yangında vatandaş panik anlarını anlattı

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın ile ilgili yan fabrikanın sahibi konuştu. Fabrika sahibi, "Burası asfalt fabrikası, kazan patladı diyorlar" dedi.

Tuzla'da Deri Sanayii içinde bulunan bir asfalt ve kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangınla ilgili yan fabrikanın sahibi konuşarak, "Yan fabrikanın sahibiyim. Hemen buraya geldim. Bizim fabrikaya sıçramadı. Ölen ya da yaralanan yok. Asfalt fabrikası burası, kazan patladı diyorlar" dedi.

Öte yandan, yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.