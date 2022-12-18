Tuzla'dan Ağrı'ya kardeşlik köprüsü

Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi'nin Belediyecilik faaliyetleri açısından tecrübelerini paylaşmak ve yapılması planlanan yatırımları yerinde incelemek amacıyla Ağrı Eleşkirt Belediyesi'ni ziyaret etti. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin çok güzel bir örneğini ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Yazıcı, “Ağrı nüfusunun yarısı kadar Ağrı'lı İstanbul'da dostumuz, arkadaşımız, komşumuz. Ağrılılarla yazgı birliğimizi Tuzla Eleşkirt'i kardeşliğiyle bir adım ileriye taşıdık, taşımaya çalışıyoruz” dedi.

Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi'nin kardeş ilçesi Ağrı Eleşkirt ilçesini ziyaret etti. Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı, Ağrılı Meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Ağrı'ya gelen Başkan Yazıcı'yı AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş karşıladı. Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi'nin destekleriyle Eleşkirt'te hayata geçirilecek projelerle ilgili istişare etmek ve yerinde görmek üzere Eleşkirt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bu çerçevede kardeş ilçesi Eleşkirt Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Yazıcı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut'tan ilçe hakkında bilgi aldı. Daha sonra proje alanlarını tek tek yerinde inceleyerek fikir alışverişinde bulundu. Ağrılı esnafları da ziyaret eden Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

“Kardeşler omuz omuzda verirse, engeller düz olur”

Ağrı ziyareti çerçevesinde konuşan Başkan Şadi Yazıcı, "Ağrıya ziyarete geldik ve özellikle Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız Savcı Sayan Bey ve İl Başkanımız, Eleşkirt Belediye Başkanımızın sıcak karşılamaları bizi çok mutlu etti. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin çok güzel bir örneğini burada gördük. Ağrı nüfusunun yarısı kadar Ağrı'lı İstanbul'da dostumuz, arkadaşımız, komşumuz. Ağrılılarla yazgı birliğimizi Tuzla Eleşkirt'i kardeşliğiyle bir adım ileriye taşıdık, taşımaya çalışıyoruz. Şehirlerin kardeşliğinden ne olur? İnsanların kardeşliğinden ne olursa o olur. Hayır olur, bereket olur, kıvanç olur, geleceğe yönelik umut olur. Bu kardeşlikten Eleşkirt için daha umutlu değiliz. Tuzla için de daha umutluyuz. Pandemi gölgesinden kurtulan kardeşliğimiz artık daha güçlü kendini gösterecek. Kardeşler omuz omuza verirse, engeller düz olur. Ağrı dağına yaslanan sırtımız yenilmez olur. Bu yüzden, kardeşliğimizin ilan edildiği ilk günden itibaren sevinçliyiz.” dedi.

“Birbirini seven kardeşlerin sesi, sözü, türküsü, dengebeji, halayı olacağız”

Ağrı'nın hayvancılığın, bal üretiminin, dokumacılığın ana vatanı olduğunu ifade eden Başkan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü. “Bütün dünya bu stratejik ürünlerin peşinde. Bu stratejik üretimi, nasıl daha dinamik hale getireceğiz, bunun üzerinde birlikte kafa yoracağız. Bu çerçevede tersine göç önemli bir gündem başlığımız olacak. Eleşkirt dışındaki Eleşkirtliler, Eleşkirt için nasıl katkı sunabilirler, bu katkının yolu nasıl açılabilir, üzerinde çalışacağız. İnşallah birbirini seven kardeşlerin sesi, sözü, türküsü, dengebeji, halayı olacağız. Kardeşlikten murat neyse, gereğini beraber ifa edeceğiz. En nihayetinde Birlikte iri olacak, birlikte diri olacağız.” dedi.

“Bu kardeşliğimiz ve birliğimiz devam edecektir”

Kardeş Tuzla Belediyesi'ni ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı, ekibiyle birlikte bizleri ziyaret ettiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize yapılan işleri kendi gözleriyle görmüş oldular. İnşallah bu kardeşliğimiz ve birliğimiz devam edecektir. Bizde sonuna kadar bu kardeşliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. İstanbul Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Uşen, ziyareti dolayısı ile Başkan Yazıcı'ya İstanbul'daki Ağrılılar adına teşekkür etti.

Eleşkirt ziyareti sonrası Ağrı'ya geçen Başkan Yazıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tatlı'nın Ağrı Merkez'de bulunan taziye törenine katılarak baş sağlığında bulundu. Taziyenin ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığına geçen Yazıcı, AK Parti Ağrı İl Başkan'ı Halil Özyolcu'yu makamında ziyaret ederek Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile teşkilat mensuplarıyla buluştu.