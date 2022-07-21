İhlas Haber Ajansı

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Tuzlalı gençler 15 farklı spor branşında eğitimlerini sürdürüyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Şadi Yazıcı'nın Tuzlalı gençlerin daha sağlıklı ortamda spor yapmaları ve sporu öğrenmeleri için hayata geçirdiği Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda binlerce öğrenci 15 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor.


Şadi Yazıcı, yaz tatilinde Tuzla'da bulunan gençler için özel bir eğitim programı başlattı. Bu çerçevede Tuzlalı gençler, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, kick boks, jimnastik, step aerobik, pilates, masa tenisi, okçuluk, tenis, güreş, futsal, yüzme ve badminton olmak üzere toplam 15 farklı branşta eğitimlere katılıyor. Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları'na 5 yaş üzeri sporseverler ücretsiz olarak katılabilirken spor derslerini alanında uzman eğitimciler veriyor. Dersler, Tuzla Belediyesi Spor Tesisleri'nin yanı sıra okulların kapalı spor salonlarında gerçekleştiriliyor.


Her yaştan vatandaşın sporla buluşmasına özen gösterdiklerini belirten Şadi Yazıcı, "Tuzla'da her yaştan vatandaşımızın spor yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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