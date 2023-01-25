Tuzlalı liseliler 4 haftada 31 bin 500 kilo atık topladılar

Tuzla Belediyesi, lise öğrencilerinin geri dönüşüm, karbon ayak izini düşürme, küresel ısınmanın yavaşlatılması konularında farkındalığını artırmak için ödüllü ‘Sıfır Atık Ligi' yarışması düzenledi. Yarışma çerçevesinde, gençler 5 kişilik takımlar halinde büyük ödüller için yarışmaya başladılar. Yarışma boyunca Tuzlalı öğrenciler 30 tondan fazla atık, 1,5 tondan fazla bitkisel atık yağ topladılar.

Sıfır Atık Liginde mücadele devam ediyor

Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte lise öğrencilerinin geri dönüşüm, karbon ayak izini düşürme, küresel ısınmanın yavaşlatılması konularında farkındalığını artırmak için Türkiye'de bir ilk olan ödüllü 'Sıfır Atık Ligi' yarışması düzenledi. Yarışma çerçevesinde, gençler 5 kişilik takımlar halinde 5 hafta boyunca topladıkları atık karşılığında puanlar toplayarak büyük ödüller kazanmaya hak kazanacaklar. Bu çerçevede 5 haftalık yarışmada dört hafta geride kaldı. Lise öğrencileri yarışmanın ilk haftasında plastik, metal ve cam ambalaj topladılar. İkinci hafta ise kağıt, karton ve kitap topladılar. Yarışmacılar üçüncü hafta tekstil atığı ve dördüncü hafta ise bitkisel atık yağ topladılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Tuzla'nın geri dönüşüm konusunda bir marka olması vizyonu ile yıl boyunca yapılan çalışmalar, Sıfır Atık Ligi ile taçlanmış oldu.

2022 yılında geri dönüşüm çalışmaları hızlandı

Tuzla Belediyesi, ‘Tuzla'da Artık Sıfır Atık' vizyonu ile yılın her günü haneler başta olmak üzere, geri dönüşüm noktalarından 12 bin 555 ton atığı toplayarak ekonomiye kazandırdı. Ambalaj atığı, atık cam, atık pil, elektronik atık, atık ilaçlar özel ekipler tarafından toplandı. Tuzla Belediyesi ekipleri ayrıca 259 bin litre bitkisel atık toplarken, 138 bin 624 ton evsel atık topladı.

Tuzla'daki geri dönüşüm çalışmalarını ve Sıfır Atık Ligi'ni değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Liseli yarışmacılarımız bugüne kadar toplamda 31,5 ton atık topladılar. Geri dönüşüm bilinçlerini en üst düzeye çıkardılar. Her bir yarışmacı genç geri dönüşüm için toplumsal bir öncü olarak yaşamaya devam edecek. Onlar sayesinde biraz daha rahat nefes alabiliriz.” dedi.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, “Mevcut tüketim ivmesi devam ederse dünyanın kalan kaynakları insanlığa yetmeyecek. Şimdiden, gelecek nesillerin haklarını tüketmeye başlamış bulunuyoruz. Gelecek nesillerin haklarını onlara bırakmak için geri dönüşüm şart. Geri dönüşümün hakiki bir kurtarıcı olabilmesinin yolu alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Alışkanlıkların değiştirilmesi atomu parçalamaktan zor. Bu yüzden özellikle gençlerin gücüne ihtiyacımız var. Bu yarışmayla gençlerimiz hem alışkanlıklarını değiştiriyorlar hem de bizlere örnek oluyorlar. Bu gençlerle gelecek güzel gelecek. Gösterdikleri ilgiye çok teşekkür ediyorum.” dedi.