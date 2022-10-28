Tuzlalı miniklerden Cumhuriyet Bayramı'na özel Guinness rekoru: Dev Türk Bayraklı pasta yaptılar

Tuzlalı minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel pastadan yaptıkları 100 parça ve 24 metrekarelik dev Türk Bayrağı ile Guinness rekoru kırdı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, doyasıya eğlenirken o anlar havadan görüntülendi.

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü özel bir program ile kutlandı. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı eşi Dr. Fatma Yazıcı, onlarca çocuk ve aileleri katıldı. Düzenlenen renkli programda, Tuzlalı minikler, yaptıkları 100 parçadan oluşan 24 metrekarelik pastayı birleştirerek Türk Bayrağı oluşturdu. Etkinlik çerçevesinde birleştirilen dev pasta, ‘Pastadan Yapılan En Büyük Bayrak' özelliği ile Guinness Çocuk Rekoru kitabında yerini aldı. Çocukların şefler eşliğinde minik elleriyle hazırladıkları dev pasta yapımı renkli görüntülere sahne oldu. Minik eller tarafından yapılan Türk Bayraklı pasta ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra kesilerek, İstanbullulara dağıtıldı. Öte yandan 100 parça 24 metrekarelik Türk Bayrağından oluşan dev pasta havadan dron ile görüntülendi.

“Guinness Rekorlar Kitabı'nda daha önce 10 metrekare yapılmış, biz 24 metrekare yaparak bunu Tuzla'dan Türkiye'ye, haykıracağız”

24 metrekareden oluşan Türk Bayraklı pasta ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çocuklarımız ile birlikte 100 parçadan oluşmuş olan bir bayrak pasta yaparak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eliyle hazırlanan bizim için çok kıymetli olan ve altında binlerce şehidimizin kanı ile sulanmış olan bayrağı pasta haline getirdik. Ve bunu bütün Türkiye'deki çocuklara, geleceğe, Türkiye'ye armağan etmek için bunu Guinness Rekorlar Kitabı'nda daha önce 10 metrekare yapılmış ancak biz 24 metrekare yaparak da biz bugün Tuzla'dan Cumhuriyet Bayramı öncesinde bunu Türkiye'ye haykıracağız. Allah bayrağımızı daim etsin. Onu asla indirmesin. İndirmeye kalkanlara da asla fırsat vermesin ve vermeyecektir. Bu gençlerimizle beraber bu mesajı vereceğiz. Ben şimdiden Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum. Emeği geçen çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Şeflerimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun. Ülkemiz ve milletimiz daima huzurlu ve bağımsız olsun” dedi.

“Büyük bir pastayla bayramımızı kutlamak mutluluk verici”

Başkan Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı ise, “Ben de çocuklarımızın böyle eğlenceli bir şekilde bayramımızı kutlamaları ve bayrak ve millet sevincini bu şekilde yaşamalarından dolayı çok mutlu oldum. Böyle güzel bir pasta, büyük bir pastayla bayramımızı kutlamak çok mutluluk verici” diye konuştu.

Pasta yapan çocuklardan Nehir Sutam, “Ben bugün buraya Atatürk'ün bize armağan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nı bir pastayla Türkiye'me armağan edeceğim. Çok heyecanlıyım.“ ifadelerini kullandı. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen çocuklardan Ahmet Mert Deveci, “Buraya Atatürk'ün bize armağan ettiği Cumhuriyet Bayramı için geldik. Dünya rekorlar kitabını yazacak pastayı yapmak için geldik buraya yani. Ben burada krem şanti yapacağım. Çok heyecanlıyım. Daha önce evde çok pasta yaptım. Bu etkinliği çok güzel buluyorum” dedi.