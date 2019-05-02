Tuzlalı özel çocuklar 'Dünya Dans Günü'nde uluslararası gösteriye katıldı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'na kayıtlı çocuklar, aileleri ve Kadın Kent Gönüllüleri, 29 Nisan Dünya Dans Günü'ne özel düzenlenen programda Sabiha Gökçen Havaalanı'nda binlerce kişi ile dans etti.

Engelsiz Flashmob ekibinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi Tuzla Şubesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yolculuk için bekleyen vatandaşlar katıldı. Büyük coşku ve heyecan ile gerçekleştirilen etkinlikte özel çocuklar, "Elimi Tutsan, Engelimi Unutsam'' yazılı afiş ve üzerinde kavuşan el figürü ve “Ben de Varım” yazılı tişörtleri ile sahnede yerlerini aldı. Gösteriye başta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere birçok farklı şehirden üniversite öğrencileri de katıldı.

Tuzlalı özel çocuklar, gösteride en ön sırada yer aldı

Engelli çocuklar, dans gösterisi öncesinde müzik dersinde dansın figürlerini öğrendi ve binlerce kişi ile birlikte en ön sırada yer aldı. 29 Nisan Dünya Dans Günü gösterisine tekerlekli sandalye ile katılan Erdem Tuna Cin ve Muhammed Turak dansçıların en önünde yer aldı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu, hep birlikte dans etmenin keyfini yaşatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Engelsiz Flashmob ekibine teşekkür etti.