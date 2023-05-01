Tuzla'nın şampiyon sporcusu İskender Erdoğan, depremzedeler için ringe çıkacak

İstanbul'un Tuzla ilçesinin şampiyon kick boks sporcusu İskender Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için dövüşecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ilçedeki amatör sporculara verdiği destek ile 2016 yılından itibaren profesyonel spor hayatını sürdüren şampiyon dövüşçü, Temmuz ayında Tuzla'da düzenlenecek ve 16 sporcunun katılacağı özel kick Boks gecesinden elde ettiği gelirin tamamını depremzede ailelere bağışlayacak.

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü'nde aktif spor hayatına başlayan şampiyon kick boks sporcusu İskender Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için ringe çıkıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ilçedeki amatör sporculara verdiği destek ile 2016 yılından itibaren profesyonel spor hayatını sürdüren Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu İskender Erdoğan, temmuz ayında İstanbul'da düzenlenecek ve 18 sporcunun katılacağı özel kick boks gecesinden elde ettiği gelirin tamamını depremzede ailelere bağışlayacak.

“Kariyerime bir galibiyet daha eklemek istiyorum”

Tuzla Belediyesi sporcusu İskender Erdoğan, “2016 yılında ilk profesyonel müsabakama çıktım. 2016 yılından bu zaman kadar uluslararası arenada ülkemizi temsil ettim. 3 farklı federasyonda unvan sahibiyim. 8 Temmuz'da Hasan Uysal hocamızın organizasyonunda 77 kiloda unvan müsabakasına çıkacağım. Benim için önemli bir müsabaka. Kazanıp kariyerime bir galibiyet daha eklemek istiyorum. Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip mücadele edecekleri bir organizasyon olacak. Ortalama 9 maç olacak ve tüm dünyadan canlı olarak izlenecek” dedi.

“Tuzla Belediye Başkanı profesyonel branşların hepsine destek oluyor”

İskender Erdoğan, ”77 kiloda ülkemizi temsil edeceğim. Kemer için mücadele edeceğim. Hazırlıklarımıza başladık. Programlı bir şekilde 4 ay gibi bir program neticesinde müsabakaya hazır olacağım. Spor yapıp Tuzla'da olmanın büyük bir ayrıcalığı var. Çünkü Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı gerek amatör spor kulüplerine gerekse profesyonel branşların hepsine çok ciddi desteklerde bulunuyor. Ben kendisine maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için bu organizasyonun anlamı çok büyük. Bu organizasyonda elde edilecek gelirlerin hepsi yaşamış olduğumuz afette depremzedelere aktarılacak. Aynı şekilde ben de organizasyondan elde edeceğim bütün kazancı depremzedelere göndereceğim” ifadelerini kullandı.