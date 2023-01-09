Tuzlaspor, Giannelli Imbula ve Ozan Papaker'i kadrosuna kattı

Lig ekiplerinden Tuzlaspor, kadrosunu Ozan Papaker ve Giannelli Imbula ile güçlendirdi.

Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, takımın başına Özcan Bizati'nin getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibi, iki oyuncuyu renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, Ozan Papaker ile kiralık olarak, Giannelli Imbula ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tuzlaspor'un, Boluspor'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı 26 yaşındaki santrfor Ozan Papaker, bu sezon 11 maça çıktı. Papaker, bu müsabakalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki orta saha Imbula ise son olarak Portekiz ekibi Portimonense'de forma giydi. Kongolu futbolcu, kariyerinde Marsilya, Porto ve Stoke City gibi takımlarda oynadı.