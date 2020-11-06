TV+ Kasım'da izleyicilere yeni yayınlar sunacak

Televizyon platformu TV+, Kasım ayında ‘Cypher' ve ‘Les Norton' dizilerini ilk kez seyirciyle buluşturuyor. Platformda geçen ayın en çok izlenenleri ise; ‘Örümcek Adam: Örümcek Evreninde', ‘Otel Transilvanya 3', ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş', ‘Venom: Zehirli Öfke' ve ‘Slender Man' oldu.

Televizyon platformu TV+, Ekim ayında da diziden filme, spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin programlarla izleyicilerin tercihi oldu. Eylül ayına oranla Ekim ayında yüzde 4'lük bir izlenme artışı yaşayan TV+'ı en çok izleyen şehir İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Diyarbakır takip etti. Geçen ay TV+'ta en çok izlenen filmler arasında hem çocukların hem de yetişkinlerin severek izlediği ‘Örümcek Adam: Örümcek Evreninde', ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş' ve ‘Otel Transilvanya 3'ün yanı sıra, kurgu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ‘Venom: Zehirli Öfke' ve ‘Slender Man' filmleri de yer aldı.

Platform, yurt dışında ses getiren dizileri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Dünya çapında büyük ilgi gören FBI dizisi ‘Cypher' ve yeraltı suç dünyasını işleyen ‘Les Norton' Kasım ayında sadece TV+'ta yayında olacak. Ayrıca TV+, yıllardır severek izlenen casus gerilimi ‘Shadow Lines', Alman yapımı polisiye dizisi ‘Babylon Berlin' ile FX'in merakla takip edilen dizileri ‘neXt' ve ‘This Is Us'un yeni sezonlarını izleyici ile buluşturuyor. Kasım ayında TV+'a yeni eklenen filmler arasında ‘Aquaman', ‘Çakallarla Dans 5', ‘Instant Family', ‘Three Colors' serisi, ‘Djam' ve ‘Fast Food Nation' yer alıyor.

Platform, Kasım ayında seyirciyle buluşturmak üzere ‘Afrika'nın Ölümcül Avcıları', ‘Vahşi Gezegen Afrika', ‘Tufan' isimli yapımları yayına aldı. Ayrıca Discovery'nin en sevilen yapımlarından olan ‘Altın Peşinde', ‘Yeraltındaki Sırlar', ‘Uyarmak Bizden', ‘Karanlık', ‘Altın Peşinde: Parker'ın Yolu' ve ‘Altın Peşinde: Köpüklü Sular' da kategoriye eklenen belgesellerden oldu.

Çocuklar için en sevilen animasyonları yayınlayan platform bu ay Minika ile anlaşarak çocukların beğenerek izlediği ‘Olly', ‘Peter Pan', ‘Maceracı Yüzgeçler'in ilk 3 sezonu ve ‘Neşeli Dünyam'ın ilk 2 sezonunu yayına aldı.