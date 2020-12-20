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TV+, yılbaşı için özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor

Türkiye’nin en sevilen televizyon platformu TV+, yeni yılda tüm kullanıcılarına özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin en sevilen televizyon platformu TV+, yeni yılda tüm kullanıcılarına özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor. 31 Ocak 2021 tarihine kadar katılma imkânı olan çekilişlerde ev kullanıcılarından 5 kişiye akıllı TV, mobil kullanıcılardan 6 kişiye de akıllı telefon hediye edilecek.


Binlerce dizi ve film içeriğiyle izleyicilerin en sevdiği televizyon platformu TV+, yeni yıla abonelerini sevindirecek hediye çekilişleriyle giriyor. Yapılan duyuruya göre platformun ev müşterileri arasında yapılacak çekilişle 5 kişiye akıllı TV hediye edilecek. 31 Ocak 2021 tarihine kadar üst paket satın alan yeni TV+ Ev kullanıcıları ve üst pakete geçen giriş paketi üyeleri, otomatik olarak çekilişe katılamaya hak kazanacak. Mevcut üst paket kullanıcıları ise tvplus.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak çekilişe katılabilecekler.


Mobil TV+ Ücretli Giriş ve Ücretli Premium pakete sahip mobil kullanıcıları ile kampanya süresince Ücretli Giriş veya Premium Mobil aboneliği satın alan kişiler ise 21 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında çekilişe katılabilecekler. Katılımcılar tvplus.com.tr web adresinde yer alan kampanya sayfasındaki formu doldurarak 1 çekiliş hakkı kazanacak. 10 Şubat 2021 tarihinde yapılacak çekilişle katılımcılar arasından seçilecek 6 kişiye akıllı telefon hediye edilecek.

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