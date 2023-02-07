İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TVF'den 1 milyon TL'lik bağış

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen depremzedeler için 1 milyon TL nakdi yardımda bulundu.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasına Türkiye Voleybol Federasyonu da katıldı. TVF'nin sosyal medya hesabından 'Birlik ve beraberlik zamanı' başlıklı yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba 1 milyon TL bağış yapıyoruz. Duyarlı bir camia olarak voleybolumuzun tüm paydaşlarını depremzedelerimizin yanında olmaya ve başlattığımız kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.